Нападающий «Торпедо» Караев: мы находимся в яме. Тяжело оттуда выбраться

Форвард «Торпедо» Давид Караев высказался о поражении команды от «Краснодара» (1:4) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Как можно быть довольным, когда проигрываешь? Всё никак не можем выиграть. В очередной раз будем разбирать ошибки. Просто находимся в яме, если смотреть на турнирную таблицу. Тяжело оттуда выбраться, но, думаю, найдём силы, покажем характер. Впереди ещё много туров. Будем работать.



Яма не физическая. Мы не набираем очки. Будем искать силы, чтобы выбраться. Как искать силы? У нас есть тренерский штаб и тренировки, через которые будем работать и набирать очки в следующих турах.



Конечно, мы нервничаем, переживаем за результат. Из-за этого совершаем ошибки, не можем в атаке грамотно распорядиться мячом, куда-то спешим. Сохраняется какое-то волнение от игры к игре. Надо просто успокоиться, выиграть матч. Думаю, у нас всё пойдёт», — передаёт слова Караева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик: