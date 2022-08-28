Эдуард Сперцян: «Краснодар» работает — хотим побеждать в каждой игре

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы его команды в матче с «Торпедо» (4:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о текущей игровой форме своей команды.



«Краснодар» работает — хотим побеждать в каждой игре», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

После прошедшей встречи «Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» с одним очком в активе находится на 15-м месте. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Сочи». Матч состоится 3 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Торпедо» сыграет против «Ростова», встреча состоится 5 сентября, начало – в 20:00 мск.

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