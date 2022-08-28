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Сперцян: буду рад, если Захарян перейдёт в «Челси». Такой шанс бывает раз в жизни

Сперцян: буду рад, если Захарян перейдёт в «Челси». Такой шанс бывает раз в жизни
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после победы команды в матче с «Торпедо» (4:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) прокомментировал возможный переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Буду рад, если Захарян перейдёт в «Челси». Такой шанс бывает раз в жизни. Стоит ли ему уезжать в 19 лет из России? Не знаю, не могу сказать. Хотел бы я быть на месте Арсена? Посмотрим. Сейчас я здесь, забил шесть голов, и впереди ещё много игр», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее появилась информация, что Захарян может перейти в «Челси», которую также подтвердил его агент. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 15 млн.

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