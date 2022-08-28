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Караев: «Торпедо» хватит трёх дней на подготовку к матчу с ЦСКА в Кубке России

Караев: «Торпедо» хватит трёх дней на подготовку к матчу с ЦСКА в Кубке России
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Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал о предстоящей подготовке команды к матчу Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра состоится 31 августа.

«Физически «Торпедо» хватит трёх дней на подготовку к матчу с ЦСКА и переварить сегодняшнюю игру. Главное – эмоционально подойти готовыми. Как настраиваться на такого серьёзного соперника? Думаю, на такие игры не надо настраиваться.

С приходом нового тренера у нас есть изменения в требованиях, стиле игры. В тренировочном процессе мы готовимся по-разному к соперникам. С кем-то играем первым или вторым номером, отходим или идём в прессинг. Всё зависит от соперника», — передаёт слова Караева корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Перекличка фанатов «Торпедо» с футболистами второй команды. Видеоролик:

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