Кордоба ответил на вопрос, считает ли себя лучшим нападающим в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после победы в матче с «Торпедо» (4:1) в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) высказался о том, считает ли он себя лучшим нападающим чемпионата.



«Мне неважны цифры. Самое главное – что я часть команды. Единство нам помогает выигрывать — это главное. Я не лучше и не хуже остальных — я один из», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После прошедшей встречи «Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» с одним очком в активе находится на 15-м месте. В следующем туре «Краснодар» встретится с «Сочи». Матч состоится 3 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск. «Торпедо» сыграет против «Ростова», встреча состоится 5 сентября, начало – в 20:00 мск.