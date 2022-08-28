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Ван Дейк объяснил, почему «Ливерпулю» нужно подписать новых полузащитников

Ван Дейк объяснил, почему «Ливерпулю» нужно подписать новых полузащитников
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Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что команде требуется усиление на позиции полузащитника.

«Я не думаю, что Эллиотт и Карвалью перестанут прогрессировать, если «Ливерпуль» кого-то подпишет. Если вы посмотрите на матчи, которые мы играем, на их количество, то поймёте, что нам нужно много полузащитников.

Полузащитники — двигатель нашей команды. Они выигрывают для нас так много мячей. Нам нужно много полузащитников. Я очень впечатлен и Эллиоттом, и Карвалью. Думаю, что Харви играл впечатляюще ещё до травмы. Сейчас он показывает ту же игру, что и раньше. Меня также впечатлил Фабиу. У этих ребят правильный менталитет, который нам нужен», — приводит слова ван Дейка 101 Great Goals.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

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