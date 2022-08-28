Матч «Рубин» — «КАМАЗ» стал самой посещаемой игрой сезона Первой лиги

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани проходил центральный матч 7-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «Рубин» встречался с лидером чемпионата «КАМАЗом». Встреча закончилась ничьей — 1:1. Матч посетили 18 350 человек — это рекорд сезона в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба Мелбет Первой лиги в телеграм-канале.
Счёт в матче на 16-й минуте открыл защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. Амир Мохаммад сравнял счёт на 90+3-й минуте, позволив «КАМАЗу» избежать поражения: команда идёт без поражений все семь туров.
Победа позволила «Рубину» набрать 12 очков и закрепиться на четвёртой строчке турнирной таблицы. «КАМАЗ» с 17-ю очками остаётся на первой строчке.
В следующем туре команда Леонида Слуцкого сыграет с «Аланией» дома. Коллектив Владимира Клонцака сыграет с «Балтикой».
- 28 августа 2022
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