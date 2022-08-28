«Барселона» — «Вальядолид»: Левандовски открыл счёт на 24-й минуте

Сегодня, 28 августа, «Барселона» в рамках 3-го тура испанской Примеры играет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Вальядолидом». Стартовый свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 20:30 мск.

На 24-й минуте с передачи Рафиньи счёт в матче открыл Роберт Левандовски. Это третий гол польского нападающего за «Барселону». В летнее трансферное окно 33-летний футболист перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии».

Напомним стартовый состав каталонцев:

Тер Штеген, Бальде, Кунде, Гарсия, Араухо, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Левандовски, Дембеле.



Запасные: Пике, Торрес, Фати, Депай, Пьянич, Обамеянг, Альба, Кессье, Роберто, де Йонг, Пенья, Тенас.

В следующем туре «Барселона» сыграет в гостях с «Севильей».