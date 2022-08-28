Дубль Сперцяна и удивительное спасение — в видеообзоре матча «Торпедо» — «Краснодар»

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Арена Химки» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) играли «Торпедо» и «Краснодар». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 4:1.
Счёт в матче на 31-й минуте открыл Эдуард Сперцян с передачи Джона Кордобы. Под занавес первого тайма армянский полузащитник реализовал штрафной удар и увеличил преимущество «Краснодара». Третий мяч кубанской команды забил Кордоба, головой замкнувший подачу Кристиана Рамиреса. На 58-й минуте Никита Кривцов отправил мяч в свои ворота, а на 90-й минуте Ильзат Ахметов забил свой первый мяч за «быков» и установил окончательный счёт матча — 4:1 в пользу «Краснодара».
«Краснодар» набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы РПЛ. «Торпедо» (1) — на 15-м месте.
- 28 августа 2022
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