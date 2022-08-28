Головин выйдет в старте «Монако» в матче с «ПСЖ»

Сегодня, 28 августа, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» сыграет против «Монако». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.



Стартовые составы команд:



«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Маркиньос, Рамос, Мендеш, Верратти, Саншеш, Хакими, Неймар, Мбаппе, Месси.



«Монако»: Нюбель, Агилар, Дюсаси, Марипан, Бадьяшиль, Энрике, Камара, Головин, Фофана, Фолланд, Бен-Йеддер.

После трёх туров «Монако» сумел набрать четыре очка, команда занимает 13-е место. «ПСЖ» имеет в активе девять набранных очков, перед этой встречей они занимают третье место. «Ланс» и «Марсель», которые уже провели свои матчи, имеют по 10 очков и делят первую строчку турнирной таблицы.