«Ростов» и ЦСКА не смогли забить в матче 7-го тура РПЛ
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Сегодня, 28 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграл с ЦСКА. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Финальный свисток Виталия Мешкова зафиксировал в матче ничью — 0:0.
ЦСКА набрал 14 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Ростов» с 13-ю очками расположился на пятой позиции.
Обслуживала матч «Ростов» — ЦСКА бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему Игорь Демешко (Химки) и Александр Богданов (Верея). Резервным судьёй выступал Алексей Амелин (Тула). Судьёй VAR был Иван Сиденков (Санкт-Петербург), его помощником — Егор Болховитин (Ленинградская область).
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