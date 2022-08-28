Романо: «МЮ» и «Аякс» достигли соглашения о переходе Антони за € 100 млн

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» достигли соглашения о переходе бразильского вингера Антони в стан манкунианцев. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, сумма сделки составит около € 100 млн.

По сведениям инсайдера, контракт футболиста с «красными дьяволами» будет действовать до июня 2027 года с опцией продления до 2028 года. Антони подпишет соглашение с «Манчестер Юнайтед» уже завтра. По сумме сделки этот переход должен стать рекордным для нидерландского чемпионата – Эредивизии.



22-летний Антони перешёл в «Аякс» в 2020 году из бразильского «Сан-Паулу». В текущем сезоне нападающий в трёх матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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