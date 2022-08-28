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«Барселона» — «Вальядолид»: Левандовски оформил дубль во втором матче подряд

«Барселона» — «Вальядолид»: Левандовски оформил дубль во втором матче подряд
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Сегодня, 28 августа, «Барселона» в рамках 3-го тура испанской Примеры играет на стадионе «Спотифай Камп Ноу» с «Вальядолидом». Стартовый свисток Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа прозвучал в 20:30 мск.

На 24-й минуте с передачи Рафиньи счёт в матче открыл Роберт Левандовски. Это третий гол польского нападающего за «Барселону». В летнее трансферное окно 33-летний футболист перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии». В концовке первого тайма Педри после паса Усмана Дембеле забил второй мяч свой команды. На 65-й минуте Левандовски оформил дубль после передачи Дембеле.

В предыдущем туре Левандовски также оформил дубль. Тогда «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счётом 4:1, а те голы стали для польского футболиста первыми за команду.

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