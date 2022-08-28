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Головин отдал голевую передачу в матче с «ПСЖ»

Головин отдал голевую передачу в матче с «ПСЖ»
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Сегодня, 28 августа, проходит матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» играет против «Монако». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте Александр Головин отдал разрезающую передачу на Кевина Фолланда, нападающий смог прорваться сквозь оборону «ПСЖ» и низом отправить мяч в сетку – 1:0.

После трёх туров «Монако» сумел набрать четыре очка, команда занимает 13-е место. «ПСЖ» имеет в активе девять набранных очков, перед этой встречей он занимает третье место. «Ланс» и «Марсель», которые уже провели свои матчи, имеют по 10 очков и делят первую строчку турнирной таблицы.

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