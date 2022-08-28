Слуцкий высказался о ничьей «Рубина» с «КАМАЗом», казанцы упустили победу на 90+3-й минуте

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью команды в матче с «КАМАЗом» в рамках 7-го тура Мелбет Первой лиги.
«Отличный первый тайм. Считаю, что должны были забивать больше, чем один мяч. Полностью доминировали, показали, наверно, самый качественный футбол, который был в этом году. Но, к сожалению, во втором тайме игра разбилась на эпизоды. Несколько вынужденных замен сделали, чуть разладилась игра, уже не было игровой стройности. Соответственно, гол в компенсированное время – это всегда определённый эмоциональный удар.
Тотальное преимущество «КАМАЗа» во втором тайме? Ну что значит тотальное преимущество? Они играли той же схемой, что и в первом тайме. Произошла одна замена опорного полузащитника, который был на жёлтой карточке. Я думаю, что просто мы сами, наверно, с какой-то минуты стали больше играть на удержание, а не на то, чтобы забить второй и решить все вопросы», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.
- 28 августа 2022
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