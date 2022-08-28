Леонид Слуцкий отреагировал на хет-трик Ивана Игнатьева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на хет-трик бывшего нападающего команды Ивана Игнатьева. Форвард «Локомотива» забил трижды в ворота «Оренбурга» (5:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Очень рад за него. Вам нужно было пойти на матч «Локомотива» и задать этот вопрос (может ли Игнатьев реанимировать карьеру. – Прим. «Чемпионата») тренеру «Локомотива», он уже занимается карьерой Игнатьева. Я уже не имею к нему отношения», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды на официальном сайте.
23-летний Игнатьев был футболистом «Рубина» с конца 2019 года по июль 2022 года. Казанский клуб заплатил за воспитанника «Краснодара» € 7 млн, но нападающий в 40 матчах забил лишь трижды. В прошлом месяце контракт с ним был разорван и Игнатьев перешёл свободным агентом в «Локомотив».
- 29 августа 2022
-
00:25
-
00:19
-
00:14
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:32
-
22:26
-
22:19
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
21:57
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03