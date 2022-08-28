Леонид Слуцкий отреагировал на хет-трик Ивана Игнатьева

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на хет-трик бывшего нападающего команды Ивана Игнатьева. Форвард «Локомотива» забил трижды в ворота «Оренбурга» (5:1) в 7-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Очень рад за него. Вам нужно было пойти на матч «Локомотива» и задать этот вопрос (может ли Игнатьев реанимировать карьеру. – Прим. «Чемпионата») тренеру «Локомотива», он уже занимается карьерой Игнатьева. Я уже не имею к нему отношения», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды на официальном сайте.

23-летний Игнатьев был футболистом «Рубина» с конца 2019 года по июль 2022 года. Казанский клуб заплатил за воспитанника «Краснодара» € 7 млн, но нападающий в 40 матчах забил лишь трижды. В прошлом месяце контракт с ним был разорван и Игнатьев перешёл свободным агентом в «Локомотив».