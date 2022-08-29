«Не думаю, что я вправе объявлять». Слуцкий — об уходе Самошникова из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий не ответил, почему защитник Илья Самошников не попал в заявку команды на матч 7-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1). Специалист косвенно подтвердил, что Самошников уйдёт из «Рубина».

«Почему отсутствовал Илья Самошников? Нужно дождаться официальных объявлений. Я не думаю, что я вправе объявлять», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

24-летний Самошников стал игроком казанской команды в январе 2020 года. В нынешнем сезоне защитник в шести матчах Мелбет Первой лиги отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.

Самошников, вероятно, продолжит карьеру в одной из команд чемпионата России.