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Вингер ПСВ Гакпо прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»

Вингер ПСВ Гакпо прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»
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Вингер ПСВ Коди Гакпо после матча с «Эксельсиором», в котором его команда победила со счётом 6:1, прокомментировал возможный переход футболиста «Аякса» Антони к манкунианцам, а также интерес к себе со стороны «красных дьяволов».

«Антони — в «Манчестер Юнайтед»? Приятно для него… но для меня и моего будущего, я думаю, это не имеет никакого значения.

Это похоже на головоломку, поэтому в ближайшие дни я посмотрю, какая головоломка подходит лучше всего, — для меня определённо было бы неплохо остаться в ПСВ. Посмотрим», — сказал Гакпо в интервью ESPN.

Гакпо — воспитанник ПСВ. В восьми матчах нынешнего сезона Коди забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

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