Сулейманов забил дебютный гол за «Хапоэль» и помог одержать победу над «Бейтаром»

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов сумел отметиться первым голом в составе израильской команды «Хапоэль» из Беэр-Шевы, что помогло его команде одержать победу над «Бейтаром» в рамках чемпионата Израиля.
Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного
Событие случилось на 21-й минуте. Шапи подошёл исполнить штрафной удар и сумел пробить впритирку со штангой. Мяч полетел с отскоком, из-за чего голкипер спасти свою команду не сумел. После этого «Хапоэль» забил ещё четыре гола и довёл счёт до разгромного – 5:0. Ранее Шапи сумел отличиться голевой передачей в матче раунда плей-офф Лиги конференций с «Университатей» (1:1 в основное время, 4:3 в пользу «Хапоэля» по серии пенальти).
22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
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