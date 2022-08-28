Неймар сравнял счёт за «ПСЖ» в матче с «Монако»

Сегодня, 28 августа, проходит матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» играет против «Монако». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс», стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В середине второго тайма судьи на VAR проверили фол в штрафной «Монако» на Мбаппе, после чего назначили 11-метровый удар. Неймар подошёл к точке и точно пробил по воротам, Нюбель не спас – 1:1. Напомним, ранее Александр Головин отдал голевую передачу, благодаря чему нападающий Кевин Фолланд вывел «Монако» вперёд. Россиянин покинул поле на 64-й минуте, вместо него вышел Такуми Минамино.
После трёх туров «Монако» сумел набрать четыре очка, команда занимает 13-е место. «ПСЖ» имеет в активе девять очков, перед этой встречей парижане занимают третье место. «Ланс» и «Марсель», которые уже провели свои матчи, имеют по 10 очков и делят первое место в чемпионате.
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