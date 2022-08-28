Карпин: все российские игроки могут быть вызваны в сборную. Комличенко — не исключение
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин оценил шансы нападающего дончан Николая Комличенко попасть в состав национальной команды.
«У всех российских футболистов есть шанс. Комличенко – не исключение здесь. Если будет продолжать играть так, как играет, то может быть», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова» на официальном сайте.
27-летний Комличенко принял участие в трёх матчах в составе сборной России. В нынешнем сезоне на счету нападающего пять голов и результативная передача в семи встречах за «Ростов». Соглашение футболиста с командой рассчитано до 2026 года.
Напомним, Россия из-за бана ФИФА и УЕФА не может принимать участие в официальных международных матчах, но может проводить товарищеские.
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