Киевское «Динамо» с разгромным счётом проиграло «Днепру» в матче чемпионата Украины

Сегодня, 28 августа, на стадионе «Арена Львов» во Львове киевское «Динамо» встречалось с «Днепром-1» в рамках 2-го тура чемпионата Украины по футболу. Для обеих команд этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира. Игра закончилась разгромной победой «Днепра» со счётом 3:0.
Счёт в матче на 43-й минуте открыл Эдуард Сарапий с передачи Александра Пихалёнка. В начале второго тайма полузащитник забил сам, откликнувшись на передачу Габриэла Бузанелло. Итоговый счёт в добавленное к матчу время установил Валентин Рубчинский.
В следующем туре киевское «Динамо» сыграет с «Зарёй», а затем встретится с турецким «Фенербахче» в матче группового этапа Лиги Европы. «Днепр-1» проведёт матч с «Вересом», а затем сыграет с «АЗ Алкмар» на групповом этапе Лиги конференций.
- 29 августа 2022
-
00:25
-
00:19
-
00:14
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:32
-
22:26
-
22:19
-
22:10
-
22:10
-
22:09
-
21:57
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:24
-
21:22
-
21:17
-
21:16
-
21:11
-
21:05
-
21:03