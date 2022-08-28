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Киевское «Динамо» с разгромным счётом проиграло «Днепру» в матче чемпионата Украины

Киевское «Динамо» с разгромным счётом проиграло «Днепру» в матче чемпионата Украины
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Сегодня, 28 августа, на стадионе «Арена Львов» во Львове киевское «Динамо» встречалось с «Днепром-1» в рамках 2-го тура чемпионата Украины по футболу. Для обеих команд этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше турнира. Игра закончилась разгромной победой «Днепра» со счётом 3:0.

Счёт в матче на 43-й минуте открыл Эдуард Сарапий с передачи Александра Пихалёнка. В начале второго тайма полузащитник забил сам, откликнувшись на передачу Габриэла Бузанелло. Итоговый счёт в добавленное к матчу время установил Валентин Рубчинский.

В следующем туре киевское «Динамо» сыграет с «Зарёй», а затем встретится с турецким «Фенербахче» в матче группового этапа Лиги Европы. «Днепр-1» проведёт матч с «Вересом», а затем сыграет с «АЗ Алкмар» на групповом этапе Лиги конференций.

Украина - Премьер-лига. 2-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо К
Киев
Окончен
0 : 3
Днепр-1
Днепр
0:1 – 43'   0:2 Пихаленок – 55'   0:3 – 90+1'
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