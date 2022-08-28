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Источник: Кофрие перейдёт во французский «Клермон»

Источник: Кофрие перейдёт во французский «Клермон»
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Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие станет игроком французского «Клермона». Об этом сообщает Clermont Newsblog. По сведениям источника, сделка должна осуществиться в ближайшие дни. При этом не сообщается, будет ли это полноценный трансфер или французский клуб арендует 25-летнего футболиста.

Кофрие перешёл в «Спартак» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник появился на поле в одном матче Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на 21 минуту. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. Вместе со «Спартаком» Кофрие выиграл Кубок России.

«Спартак» после семи туров чемпионата России располагается на второй строчке турнирной таблицы с 16 очками. 30 августа красно-белые сыграют с «Крыльями Советов» в Кубке России.

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