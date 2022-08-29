Луческу — о поражении от «Днепра-1»: может, это моя последняя игра

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал исход встречи с «Днепром-1», в которой его подопечные потерпели поражение со счётом 0:3, а также высказался о своих перспективах и будущем Ильи Забарного в украинском клубе.



«Надо признать, что команда соперника была намного агрессивнее нас. Плюс ранняя замена в нашем составе внесла свои коррективы. Наконец, мы пропустили гол. Пропустили снова со стандарта, опять, как и в матче с «Бенфикой», не доиграл до конца Беседин. Когда пропускаешь первым, играется совсем иначе. После первого гола «Днепр-1» стал действовать ещё более агрессивно. Сразу поменялась картина на поле.



Ну а во втором тайме футбола практически не было — затяжек времени было столько, что самой игры было, наверное, 15–20 минут. Эти остановки были направлены на то, чтобы нервировать футболистов, чтобы каждый занимался спорами, а не игрой.



Может, это моя последняя игра, но не Забарного», — цитирует слова Луческу официальный сайт клуба.