Нойштедтер не спас «Вестерло» от поражения в матче с «Эйпеном» в чемпионате Бельгии
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Вчера, 28 августа, на стадионе «Кейпье» в Вестерло завершился матч 6-го тура бельгийской Лиги Жюпиле. Местный «Вестерло» встречался с «Эйпеном». Матч завершился победой гостевой команды с минимальным счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 84-й минуте с передачи Стефа Петерса забил Айзек Нуху. На 90+3-й минуте 11-метровый удар не реализовал форвард хозяев Тюр Диркс. Российский полузащитник «Вестерло» Роман Нойштедтер появился на поле на 67-й минуте, но не сумел помочь своей команде избежать поражения.
«Вестерло» с шестью очками остался на 12-й строчке турнирной таблицы. «Эйпен», набравший также шесть очков, поднялся на 14-ю позицию.
В следующем туре «Вестерло» сыграет с «Антверпеном», а «Эйпен» дома встретится с «Кортрейком».
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