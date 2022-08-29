Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «МЮ» Мактоминей: нам нужен огонь внутри нас

Полузащитник «МЮ» Мактоминей: нам нужен огонь внутри нас
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей после победного матча с «Саутгемптоном» (1:0) высказался о боевом настрое «красных дьяволов» (в прошлом туре команда также обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:1).

«Пришло время собрать всех вместе и прийти в себя после двух сложных игр. Нам нужен этот огонь внутри нас, и, как только огонь погаснет, у нас будут проблемы. Но мы должны поддерживать огонь вместе. Нам нужно держать всех вместе, и у нас всё может получиться».

Командный дух — это самое главное. Если у нас будет хороший командный дух в группе, то мы далеко пойдём. Если мы этого не сделаем и люди будут снисходительны друг к другу, то мы далеко не уйдём.

Нам нужно сохранять спокойствие. Сегодня мы играли не так хорошо, как могли бы, и во втором тайме у них было много мяча, но мы должны быть уверены: что бы мы ни делали в следующих играх, мы будем доминировать и забивать голы», — цитирует Мактоминея издание The Athletic.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Вингер ПСВ Гакпо прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022