Полузащитник «МЮ» Мактоминей: нам нужен огонь внутри нас

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей после победного матча с «Саутгемптоном» (1:0) высказался о боевом настрое «красных дьяволов» (в прошлом туре команда также обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:1).
«Пришло время собрать всех вместе и прийти в себя после двух сложных игр. Нам нужен этот огонь внутри нас, и, как только огонь погаснет, у нас будут проблемы. Но мы должны поддерживать огонь вместе. Нам нужно держать всех вместе, и у нас всё может получиться».
Командный дух — это самое главное. Если у нас будет хороший командный дух в группе, то мы далеко пойдём. Если мы этого не сделаем и люди будут снисходительны друг к другу, то мы далеко не уйдём.
Нам нужно сохранять спокойствие. Сегодня мы играли не так хорошо, как могли бы, и во втором тайме у них было много мяча, но мы должны быть уверены: что бы мы ни делали в следующих играх, мы будем доминировать и забивать голы», — цитирует Мактоминея издание The Athletic.
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