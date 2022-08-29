Президент «ПСЖ» опроверг слухи о конфликте между Неймаром и Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о конфликте между бразильским нападающим Неймаром и французским форвардом Килианом Мбаппе.

«Нет никаких проблем. Это вы, СМИ, создаёте эти проблемы, верно? Действительно, это не наша тема. Я тоже могу поспорить с моим братом или сестрой, это нормально», — приводятся слова Хелаифи в «твиттере» Téléfoot.

Ранее сообщалось, что, что Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. Вследствие этого отношения между футболистами за последнее время заметно испортились. Однако позже стало известно, что сторонам удалось уладить конфликт.

В матче 2-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:2) у Мбаппе и Неймара возник спор по поводу того, кто будет исполнять пенальти.