Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» опроверг слухи о конфликте между Неймаром и Мбаппе

Президент «ПСЖ» опроверг слухи о конфликте между Неймаром и Мбаппе
Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на вопрос о конфликте между бразильским нападающим Неймаром и французским форвардом Килианом Мбаппе.

«Нет никаких проблем. Это вы, СМИ, создаёте эти проблемы, верно? Действительно, это не наша тема. Я тоже могу поспорить с моим братом или сестрой, это нормально», — приводятся слова Хелаифи в «твиттере» Téléfoot.

Ранее сообщалось, что, что Мбаппе обратился к руководству «ПСЖ» с просьбой продать Неймара. Вследствие этого отношения между футболистами за последнее время заметно испортились. Однако позже стало известно, что сторонам удалось уладить конфликт.

В матче 2-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:2) у Мбаппе и Неймара возник спор по поводу того, кто будет исполнять пенальти.

Головин превзошёл Мбаппе! Восхитительный пас россиянина оставил «ПСЖ» без победы Головин превзошёл Мбаппе! Восхитительный пас россиянина оставил «ПСЖ» без победы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022