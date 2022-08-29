В Сети появились фото новой формы «Шахтёра». Гостевой комплект — в камуфляжных цветах

Популярный портал Footy Headlines, специализирующийся на спортивной экипировке, представил снимки обновлённых комплектов форм донецкого «Шахтёра» на сезон-2022/2023 от немецкого производителя – Puma.
Домашняя майка «Шахтёра» представляет необычный внешний вид, сочетая оранжевую основу с двумя чёрными полосками спереди. Полосы не соединяются ни с подолом рубашки, ни с плечевым швом и содержат логотипы Puma и непосредственно эмблемы «Шахтёра». Завершает образ домашней футболки чёрный v-образный воротник с оранжевой вышивкой.
Выездная форма сочетает в себе два камуфляжных цвета с тем же рисунком в клетку, который впервые был замечен в этом сезоне у нидерландского ПСВ. При этом претерпел изменения сам логотип клуба, который на ней изображён в непривычных цветах.
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