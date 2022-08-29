Гонсалес не перейдёт в «Спартак», поскольку его девушка побоялась ехать в Россию

Защитник Альваро Гонсалес не перейдёт в «Спартак», сообщает журналист Саша Тавольери в своём «твиттере».

По данным источника, стороны вели переговоры по поводу возможного трансфера, однако позже они были прерваны, поскольку девушка Гонсалеса испугалась ехать в Россию из-за политической ситуации.

Сообщается, Гонсалес продолжит карьеру в «Аль-Наср», где ему предложили контракт по схеме 1+1.

Ранее Гонсалес защищал цвета «Марселя». В прошлом сезоне испанский футболист провёл в чемпионате Франции шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился. После истечения срока его контрактного соглашения с «Марселем» испанский защитник стал свободным агентом.

После семи туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.