Спаллетти едва не подрался с болельщиком после встречи с «Фиорентиной»

63-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти, возглавляющий «Наполи», едва не оказался в центре грандиозного скандала после встречи 3-го тура чемпионата Италии с «Фиорентиной» (0:0).
На протяжении всего матча Лучано приходилось выслушивать от болельщиков неприятные фразы как о себе, так и о своей семье. После окончания матча Спаллетти направился к одному из болельщиков, эмоционально жестикулируя и ярко выражая свои эмоции. В разговоре с ним у трибуны в итальянского специалиста даже кинули бутылкой из-под питьевой воды, которая угодила ему точно в голову, но, даже несмотря на это, Лучано продолжал свой диалог. В тот момент, когда Спаллетти отвернулся от фаната, тот попытался нанести ему удар по лицу, однако не сумел дотянуться.
Напомним, «Наполи», набрав семь очков в трёх матчах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Аналогичное количество баллов, кроме «Наполи», ещё у пяти команд – «Милана», «Лацио», «Аталанты», «Торино» и «Ромы».
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