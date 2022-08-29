Галтье подтвердил, что Мбаппе будет основным пенальтистом в «ПСЖ», Неймар — второй номер

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил информацию о том, что Килиан Мбаппе является основным пенальтистом команды.
«Иерархия такова, что Килиан — номер один, если нужно пробить пенальти, а Неймар — номер два. Я видел, что Килиан с большим удовольствием пошёл поздравить Неймара. Так и должно быть. Они тоже отличные игроки, им тоже нужно чувствовать, что происходит», — приводит слова Галтье Marca.
Напомним, в матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (1:1). Единственный гол в составе парижан забил Неймар, реализовав пенальти.
Ранее сообщалось, что в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:2) между Неймаром и Мбаппе произошёл конфликт на фоне того, кто будет исполнять пенальти.
На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 10 очков.
- 29 августа 2022
-
03:28
-
03:17
-
03:05
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:27
-
02:22
-
02:13
-
02:03
-
01:57
-
01:40
-
01:13
-
00:59
-
00:58
-
00:44
-
00:25
-
00:19
-
00:14
-
00:07
- 28 августа 2022
-
23:58
-
23:56
-
23:56
-
23:50
-
23:48
-
23:44
-
23:28
-
23:22
-
23:22
-
23:19
-
23:13
-
23:06
-
23:02
-
23:01
-
22:32