Галтье подтвердил, что Мбаппе будет основным пенальтистом в «ПСЖ», Неймар — второй номер

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил информацию о том, что Килиан Мбаппе является основным пенальтистом команды.

«Иерархия такова, что Килиан — номер один, если нужно пробить пенальти, а Неймар — номер два. Я видел, что Килиан с большим удовольствием пошёл поздравить Неймара. Так и должно быть. Они тоже отличные игроки, им тоже нужно чувствовать, что происходит», — приводит слова Галтье Marca.

Напомним, в матче 4-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (1:1). Единственный гол в составе парижан забил Неймар, реализовав пенальти.

Ранее сообщалось, что в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:2) между Неймаром и Мбаппе произошёл конфликт на фоне того, кто будет исполнять пенальти.

На данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 10 очков.