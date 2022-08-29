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«Моей маме 90 лет, оставьте её в покое». Спаллетти высказался о конфликте с болельщиками

«Моей маме 90 лет, оставьте её в покое». Спаллетти высказался о конфликте с болельщиками
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о конфликте с болельщиками «Фиорентины» (0:0), которые оскорбляли его на протяжении всего матча третьего тура чемпионата Италии.

«Поговорим о грубости болельщиков «Фиорентины», которые сидят за скамейкой запасных? Есть некоторые персонажи, которые оскорбляют вас от начала до конца. Рядом с ними сидят дети, и я даже не могу повторить, что они кричали, это невероятно. Мою маму оскорбляли на протяжении всего матча, ей 90 лет, оставьте её в покое. Эти люди — профессиональные тролли», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.

Напомним, что после матча Спаллетти едва не подрался с одним из болельщиков, с которым вступил в диалог. В Лучано даже кинули бутылку из-под воды, которая угодила ему в голову.

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