«Моей маме 90 лет, оставьте её в покое». Спаллетти высказался о конфликте с болельщиками

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о конфликте с болельщиками «Фиорентины» (0:0), которые оскорбляли его на протяжении всего матча третьего тура чемпионата Италии.
«Поговорим о грубости болельщиков «Фиорентины», которые сидят за скамейкой запасных? Есть некоторые персонажи, которые оскорбляют вас от начала до конца. Рядом с ними сидят дети, и я даже не могу повторить, что они кричали, это невероятно. Мою маму оскорбляли на протяжении всего матча, ей 90 лет, оставьте её в покое. Эти люди — профессиональные тролли», — цитирует Спаллетти Football Italia со ссылкой на DAZN.
Напомним, что после матча Спаллетти едва не подрался с одним из болельщиков, с которым вступил в диалог. В Лучано даже кинули бутылку из-под воды, которая угодила ему в голову.
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