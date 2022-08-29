Игнатьев – о хет-трике в ворота «Оренбурга»: для меня – это лучший день в «Локомотиве»

23-летний российский нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался об оформленном хет-трике и результативной передаче в матче седьмого тура чемпионата России с «Оренбургом» (5:1).
«Безусловно, для меня это лучший день в «Локомотиве», потому что удалось крупно победить, а до этого было очень много неважных матчей. Команда в психологическом плане находится на подъеме и будет двигаться вперёд.
Мы одержали закономерную победу. А мои достижения — это всё благодаря моим партнерам по команде. Мой третий гол после передачи вратаря Худякова? Мы с ним обсуждали этот момент. Он молодец», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».
Напомним, Игнатьев перебрался в «Локомотив» этим летом на правах свободного агента. В матче с «Оренбургом» он совершил свои первые результативные действия за новую команду. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2023 года и включает в себя возможную опцию продления ещё на один год.
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