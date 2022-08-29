В РФС назвали недостатки нового формата Кубка России

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о новом формате Кубка России.

«Кубок России стартовал в интересном формате. Тем не менее мы рассматривали разные варианты по поводу того, как он может выглядеть. Мы с коллегами, партнерами, компанией рекламодателей рассматривали, оценивали привлекательность того или иного формата. Вполне возможно, что по итогу этого сезона формат будет изменен. Если он, конечно, продемонстрирует на практике только плюсы, то останется. Однако из недостатков данного формата уже можно отметить, что он не решает одну из задач Кубка, а именно — приезд топовых команд в регионы для привлечения болельщиков. Он решает это только отчасти, только в финальной стадии, когда четыре команды по Пути регионов выходят в плей‑офф. Также у этого формата есть минусы с точки зрения спортивной составляющей. Система двойного выбывания всё же не относится к олимпийским принципам спорта, которым мы стараемся придерживаться», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа. Первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финальная встреча состоится в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).