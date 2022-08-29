Хлусевич не стал называть Кейта Бальде хорошим усилением для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о 27-летнем сенегальском нападающем Кейта Бальде, пополнившим состав красно-белых на правах свободного агента.

«Смотрел пару игр с его участием. Я знаю этого футболиста. Хорошее усиление? Посмотрим. Все будет видно на поле», — цитирует Хлусевича Sport24.

Напомним, в прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

За сборную Сенегала Бальде выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.