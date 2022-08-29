В РФС рассказали о планах по обжалованию решения CAS об отстранении клубов и сборной

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о процессе обжалования решения Спортивного арбитражного суда (СAS) об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
«В CAS была отклонена сама жалоба. Для того, чтобы эту жалобу преодолеть, можно подавать апелляцию, которая действительно подаётся в Верховный суд Швейцарии. Она подаётся тогда, когда готов полный текст решения. На изготовление этого решения у CAS есть до трёх месяцев, после чего у нас будет месяц, чтобы его обжаловать. В настоящий момент текст решения не изготовлен.
Надо понимать, что Верховный суд Швейцарии рассматривает иски исключительно по формально‑процессуальным основаниям. То есть он не рассматривает дело по существу и имеет право отменить решение CAS, если нарушены процессуальные нормы прежде всего, а именно: сроки рассмотрения, допуск‑недопуск доказательств и прочие вещи, связанные с формальностями судебного процесса. Тем не менее мы ждём итогового текста CAS, чтобы мы могли его обжаловать.
На данный же момент рассматриваются апелляции российских футбольных клубов на решение о возможности приостанавливать контракты футболистов в одностороннем порядке. По этому поводу пока будут только предварительные заседания. Решение ещё не принято. Мы не члены процесса, здесь логичнее всё узнавать у клубов», — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».
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