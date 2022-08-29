Хлусевич — о матче с «Зенитом»: я способен закрыть Клаудиньо

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о ближайшем матче клуба с санкт-петербургским «Зенитом».
«Можно ли назвать „Спартак“ главным конкурентом «Зенита»? Давайте дальше посмотрим, будем отталкиваться от результата. Сейчас только седьмой тур, рано что-то говорить. Есть понимание, как обыграть «Зенит» в следующем туре.
Кто у «Спартака» способен закрыть Клаудиньо? — Я», — приводит слова Даниила Хлусевича «Sport24».
Напомним, в воскресенье, 4 сентября, в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» у себя на поле примет «Зенит». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
После семи сыгранных туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, набрав 17 очков. «Спартак» располагается на втором месте, отставая на одно очко.
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