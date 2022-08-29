Тарханов: рано говорить о чемпионстве «Зенита», он – один из претендентов

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о разгромном поражении клуба в матче с «Зенитом» вчера, 28 августа.

«Уровень команд нельзя сравнить, питерцы выше классом. Но они прибавили только во втором тайме. Первый тайм был практически без моментов, было сопротивление. Бикфалви мог забить, у гостей Мостовой мог отличиться. Игра была равная.



Во втором тайме «Урал» атаковал и моменты были, во время контратак раскрылись и пропустили голы.



На данном этапе «Урал» находится в зоне вылета и будет находиться внизу таблицы, будет бороться за выживание. Впереди ещё есть матчи, может что-то изменится.



Пока рано говорить о чемпионстве «Зенита», все набирают очки, «Спартак» и ЦСКА не отстают. Посреди сезона «Ростов», «Сочи» и «Краснодар» могут присоединиться. «Зенит» пока не чемпион, но один из претендентов на чемпионство», — привоодит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, «Зенит» в гостях разгромил «Урал» со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, ещ по голу забили Родригао и Мостовой.