Тарханов: рано говорить о чемпионстве «Зенита», он – один из претендентов

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о разгромном поражении клуба в матче с «Зенитом» вчера, 28 августа.
«Уровень команд нельзя сравнить, питерцы выше классом. Но они прибавили только во втором тайме. Первый тайм был практически без моментов, было сопротивление. Бикфалви мог забить, у гостей Мостовой мог отличиться. Игра была равная.
Во втором тайме «Урал» атаковал и моменты были, во время контратак раскрылись и пропустили голы.
На данном этапе «Урал» находится в зоне вылета и будет находиться внизу таблицы, будет бороться за выживание. Впереди ещё есть матчи, может что-то изменится.
Пока рано говорить о чемпионстве «Зенита», все набирают очки, «Спартак» и ЦСКА не отстают. Посреди сезона «Ростов», «Сочи» и «Краснодар» могут присоединиться. «Зенит» пока не чемпион, но один из претендентов на чемпионство», — привоодит слова Тарханова Metaratings.
Напомним, «Зенит» в гостях разгромил «Урал» со счётом 4:0. Дублем отметился Малком, ещ по голу забили Родригао и Мостовой.
- 29 августа 2022
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