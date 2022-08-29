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«Валенсия» вновь хочет подписать Эдинсона Кавани

«Валенсия» вновь хочет подписать Эдинсона Кавани
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«Валенсия» вновь хочет подписать уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

По информации Романо, испанский клуб намерены второй раз попытаться договориться с форвардом из Уругвая о контракте. 35-летнему уругвайцу предложено соглашение сроком на два года.

Ранее его подписание также не исключил тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, заявивший, что Эдинсон хочет поиграть в чемпионате Испании.

Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».

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