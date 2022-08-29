Тренер вратарей «Зенита» рассказал, как Кафанов отговорил Хайкина возвращаться в РПЛ

Михаил Бирюков, являющийся тренером вратарей «Зенита», рассказал о том, что его коллега Виталий Кафанов отговорил российского вратаря «Будё-Глимта» Никиту Хайкина возвращаться в российский футбол, а также высказался об Андрее Лунёве.
«Правильно ли, что Лунёв поехал в Германию? Надо найти свою команду. А просто уехать и не играть — это, по мне, не очень хорошее состояние. Душевное в том числе. Дают одну игру, и ты понимаешь — у тебя нет права на ошибку.
Мое мнение, с учетом того, что не играет — наверно, зря уехал. Мог в России в любой команде РПЛ достойно выступать. И быть на виду.
Хайкин? Вот он как раз нашёл свою команду. Хотя до этого сколько клубов прошёл? И нигде не заиграл. Где‑то был третьим, четвёртым. А теперь на своём месте. Молодец, очень рад за него.
Мы, кстати, с Кафановым про него как‑то разговаривали. Хайкин же хотел вновь в Россию приехать. Но Виталий Кафанов сказал ему: «У тебя же всё хорошо в Норвегии, играй там». Тем более, твой клуб в еврокубках. Так зачем искать добра от добра?», — приводит слова Бирюкова «Матч ТВ».
- 29 августа 2022
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