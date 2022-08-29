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Мартынович разочарован ничьей «Рубина» с «КАМАЗом»

Мартынович разочарован ничьей «Рубина» с «КАМАЗом»
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Защитник казанского «Рубина» Александр Мартынович поделился эмоциями о прошедшем матче седьмого тура Первой лиги между казанским «Рубином» и «КАМАЗом». Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Результат нас не устроил, — признался после игры Мартынович журналистам. — Что касается игры, в первом тайме полностью доминировали. Во втором немножко потеряли нить, но, казалось, спокойно доведем матч до победы. Какие‑то моменты в концовке слегка не получились: где‑то они поддавили, где‑то мы недобежали в паре моментов. Надо пересмотреть матч, будет понятнее. Не сказал бы, что у них в первом тайме много моментов было. Непростой турнир, но всё зависит от нас. Смогли же хорошо играть в первом тайме? Немножко не справляемся с давлением, возможно, теряем сыгранность, контроль мяча. В остальном, повторяю, всё в наших руках», – приводит слова Мартыновича «Матч ТВ».

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