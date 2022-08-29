Гарри Кейн поднялся на третье место в списке бомбардиров АПЛ

Английский нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн поднялся на третье место в списке бомбардиров Английской Премьер-лиги.



Событие случилось в 4-м туре АПЛ, в котором «Тоттенхэм» играет на выезде с «Ноттингем Форест». Гарри Кейн забил памятный гол уже на пятой минуте матча, ассистировал ему полузащитник Деян Кулушевски. На 81-й же минуте он оформил дубль, который ему и позволил войти в топ трёх самых лучших бомбардиров турнира. Теперь на его счету 187 голов в АПЛ. Больше забили только Уэйн Руни (208) и Алан Ширер (260).



Напомним, ранее Кейн побил рекорд экс-игрока «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по количеству голов, забитых в английской Премьер-лиге за один клуб. В матче 3-го тура с «Вулверхэмптоном» Кейн сумел забить 185-й мяч в футболке «шпор». Текущая игра с «Ноттингем Форест» позволила английскому нападающему обновить свой рекорд.

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