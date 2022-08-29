В РФС объяснили раннее начало некоторых матчей группового этапа Кубка России

Временно исполняющий обязанности генерального секретаря Российского футбольного союза Максим Митрофанов объяснил, почему несколько матчей первого тура группового этапа Кубка России пройдут раньше, чем планировалось изначально

«Это было известно с самого начала, и мы коллег предупреждали. Это был один из моментов, на который РФС обращал внимание, говорил о необходимости учесть данное обстоятельство. Мы являемся членами УЕФА, и есть соответствующие требования, которые Союз европейских футбольных ассоциаций распространяет членам организации: любой официальный матч первого уровня (то есть национального чемпионата или Кубка) должен закончиться не позднее, чем за 15 минут до старта игр Лиги чемпионов.



Учитывая разницу во времени с Европой, самый ранний слот матчей ЛЧ начинается в 22:00 по московскому времени. Соответственно, игры Кубка России должны закончиться в 19:45. Поэтому часть матчей Пути РПЛ начнутся достаточно рано с учётом обязательства их трансляции в прямом эфире. Тем не менее нам удалось минимизировать пересечения по слотам с Лигой чемпионов. В этом году это лишь один раунд. Весной же меньше задействовано слотов ЛЧ. Соответственно, основные матчи будут начинаться не раньше семи‑восьми часов вечера.



Можно было избежать этого наслоения, но только при предыдущем формате Кубка. В этом же формате не пересекаться с групповыми раундами Лиги чемпионов и Лиги Европы невозможно», — приводит слова Митрофанова „Матч ТВ“.

Напомним, групповой этап Кубка России начнётся 30 августа.