Родригао: на этой неделе я узнал, что стану отцом. Сейчас просто лопаюсь от счастья

Защитник «Зенита» Родригао рассказал о грядущем пополнении в семье, а также высказался о победном матче с «Уралом».

«Мяч под футболкой во время празднования гола? Такое празднование, потому что на этой неделе я узнал, что стану отцом. Это полностью был сюрприз для меня и супруги. Сейчас я просто лопаюсь от счастья. Это была моя мечта — чтобы у нас был ребёнок. И теперь я в предвкушении, ожидании и нетерпении одновременно. И, если честно, в связи с этой новостью очень хотелось забить и отпраздновать гол таким образом.

Хорошо сделанная работа — это когда получается абсолютно всё на всех участках поля. Поэтому, конечно, важно было сыграть на ноль. Но вообще, конечно, понятно, что я не тот человек, который забивает в каждом матче. Поэтому для меня особо памятны такие моменты. Особенно с учётом того, какой была эта неделя. Поэтому то, что я забил, принесло именно сегодня больше положительных эмоций», — приводит слова Родригао «Матч ТВ».

Напомним, в матче 7-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счётом 4:0.