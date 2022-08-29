Карпукас — о хет-трике Ивана Игнатьева: молодец, ему не хватало голов
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о хет-трике товарища по команде Ивана Игнатьева в матче с «Оренбургом».
«Хорошая игра получилась. Иван — молодец, ему не хватало голов. Он помогает нам во всех играх, много пробегает, делает большой объём работы», — приводит слова Карпукаса „Матч ТВ“.
Напомним, вчера, 28 августа, в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» на своём поле разгромил «Оренбург» со счётом 5:1. Хет-трик на свой счёт в составе хозяев записал Иван Игнатьев. Ещё по голу забили Гирано Керк и Антон Миранчук.
Единственный гол в составе гостей забил Владимир Сычевой.
После семи сыгранных туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе девять очков.
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