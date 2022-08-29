Станислав Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Гонведом»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата Венгрии над «Гонведом». Игра завершилась со счётом 3:1.
«Мы знали, что нас ожидает матч, который в случае победы выведет нас на первую строчку. Мне бы хотелось, чтобы мы вернулись на правильный путь после поражения в середине недели, и я рад, что нам это удаётся. То, что меня не устраивало в Ирландии, теперь исправлено.
Что касается вопроса, который меня не может удовлетворить, то я не хочу его отдельно затрагивать. Итоговый результат 3:1 — это хорошо, но есть ещё некоторые мелочи, которые стоит проанализировать и исправить. Мы можем быть довольны многими моментами. Мы хотели порадовать наших фанатов, и я думаю, нам это удалось.
Мотивация? В матче с «Гонведом» для нас было важно победить. Мы хотели отомстить за плохое выступление в Ирландии», — приводит слова Черчесова пресс-служба клуба.
«Ференцварош» одержал третью победу подряд в чемпионате Венгрии. Команда Черчесова с девятью очками в трёх матчах занимает второе место. Лидирует клуб «Варда», набравший 11 баллов в пяти встречах.
- 29 августа 2022
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