Игроки «КАМАЗа» получат повышенные премиальные за ничью с «Рубином»
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Главный тренер «КАМАЗа» Владимир Клонцак рассказал о повышенных премиальных игрокам за ничью с казанским «Рубином» в матче седьмого тура Первой лиги. Игра завершилась со счётом 1:1.
«Премиальные повышенные, даже за ничью. А задача по‑прежнему сохранить прописку в ФНЛ. За конкурентами не слежу», – приводит слова Клоцака «Матч ТВ».
Счёт на 16-й минуте открыл защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов. Амир Мохаммад сравнял счёт на 90+3-й минуте, позволив «КАМАЗу» избежать поражения. Команда по-прежнему не проигрывает в нынешнем сезоне.
В следующем туре Первой лиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют с «Аланией» в родных стенах. «КАМАЗ» в восьмом туре сразится с «Балтикой», которая находится на втором месте в турнирной таблице.
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