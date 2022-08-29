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«ПСЖ» согласовал условия трансфера Фабиана Руиса

«ПСЖ» согласовал условия трансфера Фабиана Руиса
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«Пари Сен-Жермен» согласовал условия трансфера испанского полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Le Parisien.

По информации французского издания, клуб заплатит за игрока сборной Испании € 25 млн. Контрактное соглашение между сторонами будет рассчитано на пять лет.

Примечательно, что ранее «ПСЖ» объявил об уходе полузащитника Андера Эрреры. Испанец перешёл в «Атлетик» на правах аренды.

26-летний Руис — воспитанник «Бетиса». В «Наполи» испанский футболист перешёл в 2018 году и с тех пор в 166 матчах забил 22 гола и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2023 года.

В минувшем сезоне Руис провёл за «Наполи» 38 матчей. В них он забил семь мячей и сделал пять результативных передач.

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