Россиянин из чемпионата Тайваня: агент обещал отправить в Азию, если переведу ему 25 тысяч

Российский полузащитник клуба «Тайнань» Алим Зумакулов вспомнил, как один из агентов предложил ему трудоустроиться в Азию за 25 тысяч рублей.
«В 2012-2013 годах я списался в интернете с неким агентом – мне сказали, что он отправляет ребят в Азию – и выслал ему нарезки со своей игрой. Человек согласился сотрудничать и даже предложил варианты в Киргизии, Таджикистане и как раз Монголии. И если про первые две страны в футбольном плане ещё можно что-то было узнать, то про последнюю – просто ничего, ноль информации. А ехать за 10 тысяч километров в невозможную для изучения футбольную среду – странно.
Агент пообещал золотые горы, большие перспективы и чуть ли не готовый контракт, который можно подписать хоть сразу после приезда. Но с одним условием – перед выездом в Монголию я должен заплатить этому мужчине 25 тысяч рублей», — сказал Зумакулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Алимом Зумакуловым читайте на «Чемпионате» здесь:
- 29 августа 2022
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