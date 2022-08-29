Россиянин из лиги Тайваня рассказал, как трое суток добирался из Нальчика в Тайбэй

Полузащитник клуба «Тайнань» Алим Зумакулов вспомнил, как несколько суток добирался из России до столицы Тайваня города Тайбэй.
«Это было феерическое тревел-шоу! В Нальчике сел на трёхчасовую электричку до Минвод, там несколько часов ждал самолёта до Москвы. Полёт в столицу занял два часа, приземлился в Домодедово. Потом часов шесть ожидания рейса в Абу-Даби. В Эмиратах был 16-часовой транзит – удалось выйти погулять, но всё равно время текло медленно. После этого меня ждал перелёт в Сеул длительностью 9-10 часов. Голова, как ты понимаешь, после такого уже не варит. А мне ещё за полтора часа надо как-то успеть получить багаж, зарегистрироваться на самолёт до Тайбэя и снова сдать багаж. Впритык успел благодаря шустрым работникам аэропорта – довезли до моего гейта на машине, сам бы топал целую вечность: аэропорт в Сеуле каких-то невероятных размеров», — сказал Зумакулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
Полное интервью с Алимом Зумакуловым на «Чемпионате» читайте здесь:
- 29 августа 2022
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